Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы: как отреагировала Варшава

Белорусские пограничники заявили, что польский вертолет 1 сентября 2023 якобы нарушил границу. Это якобы произошло в Берестовицком районе Гродненской области.

Сообщают, что польский вертолет Ми-24 вроде бы залетел на глубину до 120 метров, а затем резко развернулся и улетел обратно. Информацию распространили белорусские СМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Прибыла несколько дней назад: Буданов подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси

В МИД Польши уже отреагировали на информацию. Там заявили, что проанализируют ситуацию.

Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, являющиеся прямым продолжением режима Лукашенко,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в МИДе страны подчеркнули, что это может быть прямой провокацией Минска накануне парламентских выборов в Польше. Также в ведомстве отметили: в белорусских СМИ регулярно можно увидеть статьи, в которых содержится информация, что Польша вроде бы вот-вот нападет на Беларусь. Кроме того, там много другой чепухи.

К слову, недавно в Беларуси выдали ерунду, что солдаты НАТО якобы пересекли их границу. Вроде бы они прошли два метра. Это якобы произошло 30 августа на границе с Латвией.