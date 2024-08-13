Не видим целесообразности реагировать, – украинский МИД об угрозах Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы нарушении воздушного пространства страны украинскими дронами. Из-за этого недавно в МИД Беларуси вызвали украинскую временно поверенную. Однако подобные заявления не несут опасности.

Об этом на брифинге МИД сообщил спикер Григорий Тихий, заметив, что Беларусь часто повторяет подобные условия для нагнетания ситуации. Реагировать на это не нужно, сообщает 24 Канал.

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Украинский МИД об угрозах Беларуси

В МИД Украины прокомментировали угрозы от Лукашенко и заявили, что Беларусь известна многими подобными заявлениями в отношении Украины. Создание мнимых угроз со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными.

Мы видели эти заявления, тщательно их изучили и не видим целесообразности реагировать на них,

– подчеркнул Тихий.

Именно поэтому украинский МИД призвал не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатление мнимых угроз, которых нет.

Напомним, Лукашенко заявил, что 9 августа в 19:04 на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны якобы "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что дроны сначала вроде бы летели на Смоленск, но потом изменили траекторию полета и направились в район Ярославля, где их перехватила российская ПВО.