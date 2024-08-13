Про це на брифінгу МЗС повідомив речник Григорій Тихий, зауваживши, що Білорусь часто повторює подібні умови для нагнітання ситуації. Реагувати на це не потрібно, повідомляє 24 Канал.

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Українське МЗС про погрози Білорусі

В МЗС України прокоментували погрози від Лукашенка та заявили, що Білорусь відома багатьма подібними заявами щодо України. Створення уявних загроз з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш ральними.

Ми бачили ці заяви, ретельно їх вивчили та не бачимо доцільності реагувати на них,

– підкреслив Тихий.

Саме тому українське МЗС закликало не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження уявних загроз, яких немає.

Нагадаймо, що Лукашенко заявив, що 9 серпня нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі додав, що дрони спочатку начебто летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля, де їх "перехопила" російська ППО.