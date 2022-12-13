Командование ВСУ обсудило с Польшей внезапную проверку армии в Беларуси

Белоруссия заявила о проверке боевой готовности своего войска. На фоне этого польское военное командование позвонило украинским коллегам.

В Польше обеспокоены заявлениями Лукашенко

Ситуацию с безопасностью на границе Украины с Беларусью обсудили 13 декабря. Командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву позвонил польский коллега – генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.

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Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу последних заявлений руководства Беларуси о выдвижении войск в определенные районы. В то же время, Наев рассказал коллеге обо всех возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе. Он также поделился, какие задачи выполняют украинские военные для обороны границы.

Стороны договорились обмениваться оперативной информацией и координировать общие действия. Польша будет поддерживать Украину и оказывать помощь.

Последние новости об угрозе из Беларуси

Наев подчеркнул, что ситуация на границе с Белоруссией остается стабильной и контролируемой. Силы обороны Украины осуществляют усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на рост любой угрозы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать внезапную проверку боеготовности войск. Из-за передвижения военной техники движение граждан по некоторым дорогам уже ограничили. Однако эта территория, где будут передвигаться белорусские военные, не близка к границе с Украиной.

Исследователи американского Института изучения войны считают, что Беларусь, вероятно, не нападет на Украину. Все потому, что Лукашенко его армия нужна в Беларуси. Если военные и спецслужбы отправятся в Украину, в стране могут вспыхнуть беспорядки против самопровозглашенного президента.