Беларусь заявляет, что с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии в Украину
Источник:Минэнерго Беларуси
В Беларуси в Министерстве энергетики заявили, что прекратят поставки электроэнергии в Украину. По словам пресс-службы, это произойдет уже 18 ноября.
Вопрос о возобновлении энергоснабжения в Украину в Беларуси планируют якобы рассматривать с учетом технических возможностей. Об этом заявили в Минэнерго последней.
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Причины такого решения
В белорусском Минэнерго заявили, что решение о прекращении энергоснабжения в Украину приняли якобы в соответствии с установленным порядком взаимодействия между странами в рамках существующих соглашений.
Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей,
– заявили в Минэнерго Беларуси.
Прекратить поставки электроэнергии Беларусь планирует уже 18 ноября.
Последние новости об отношениях Украины и Беларуси
- Еще в начале ноября 2021 года белорусская компания "Белэнерго" направила украинским энергокомпаниям письмо с уведомлением о прекращении поставок электроэнергии.
- Помимо заявления о прекращении белорусская сторона подчеркнула, что заключение новых договоров об энергоснабжении подписывать не планируют.
- В Украине предполагают, что Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину уже 9 ноября.