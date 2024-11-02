С июля в Беларусь залетело 106 "Шахедов": почему так происходит и как реагирует белорусская армия

В Беларусь с июля залетело 106 иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия запустила по Украине. Из них –6 сбито/упало на белорусской территории.

С каждым месяцем все больше "Шахедов" залетает на белорусскую территорию. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, как может реагировать Александр Лукашенко, если такая тенденция будет продолжаться.

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"Шахеды" становятся слепыми

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала, что в июле в воздушном пространстве Беларуси появилось 9 дронов, в августе – 12, в сентябре – 27, в октябре – 49 и уже 9 дронов залетело за первый день ноября.

Военный эксперт объяснил, что "Шахеды", которые летят в Украину, иногда выходят из строя. Украина уже имеет серьезные системы радиоэлектронной борьбы, которые глушат связь БПЛА со спутником. Эти "Шахеды" становятся на нулевой курс, а дальше или идут на Ростов-на-Дону, или заходят в Беларусь.

Это уже проблемы войны. Лукашенко не может никак реагировать и повлиять на это,

– отметил Свитан.

По его слова, белорусы уже понимают причину заходов, что "Шахеды" слепые и летят, сколько хватит топлива. Военно-воздушные силы Беларуси постоянно поднимают авиацию во время атак, однако максимум они могут сбивать дроны, которые могут упасть на территории Беларуси.

С 1 июля по 1 ноября в воздушное пространство Беларуси зашло 106 дронов / Фото: "Беларускі Гаюн"

В Центре противодействия дезинформации считают, что рано или поздно Россия таки осуществит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ и тому подобное. Напомним, что во время атаки в ночь на 18 октября 7 дронов россиян пролетели по территории Беларуси. Удар "Шахеда" даже был зафиксирован вблизи Мозыря, где есть НПЗ. Этот случай не первый.