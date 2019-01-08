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      Беларусь – потенциальный источник угрозы для Украины, – политический эксперт

      102 Читати новину українською

      Президент РФ, понимая, что потерял контроль над Украиной, хочет приобрести себе новый "братский" народ. Таких образом он стремится поднять свои рейтинги, которые, к слову, падают с невиданной скоростью. На этот раз его взгляд остановился на Беларуси, которая в результате таких рискованных отношений с Кремлем может потерять свою независимость.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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      По его мнению, два года правления Путина пролетит очень быстро, и нам нужно быть готовыми к тому, что российские танки могут пройти по полесским болотам, а также черниговским трассам.

      Когда Украина будет серьезно рассматривать вопрос введения военного положения, тогда ни в коем случае нельзя будет думать исключительно о юго-восточных регионах, а понять, что опасность грозит и другим частям страны. Я считаю, что Беларусь стоит рассматривать, как потенциальный источник угрозы для нас, а не, как союзника,
      – отметил эксперт.

      Также он отметил, что за эти два года Украине нужно готовиться к круговой обороне.

      Україна має покращити обороноздатність армії
      Украина улучшить обороноспособность армии

      В Беларуси все держится на Лукашенко, но неизвестно, что Путин завтра с ним сделает. Для того, чтобы обезопаситься от этого, Украина должна развивать свои нефте-газовые мощности. Потому что, когда украинцы ездят на белорусском топливе и думают, что это хорошо – на самом деле это не так. Таким образом мы используем российское топливо,
      – отметил Солонтай.

      К слову, Президенту России Владимиру Путину осталось быть у власти еще минимум 5 лет – до 2024. Поэтому хозяин Кремля уже сейчас ищет пути обеспечения своего дальнейшего воздействия. В связи с этим он разворачивает создание более тесного союза с соседней Беларусью вплоть до объединения стран.

      Теги: Новости Украины Новости России Война Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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