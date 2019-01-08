Білорусь – потенційне джерело загрози для України, – політичний експерт
Президент РФ, розуміючи, що втратив контроль над Україною, хоче набути собі новий "братній" народ. У таких спосіб він прагне підняти свої рейтинги, які, до слова, падають з небаченою швидкістю. Цього разу його погляд зупинився на Білорусі, яка через такі ризиковані стосунки з Кремлем може втратити свою незалежність.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.
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На його думку, два роки правління Путіна пролетить дуже швидко і нам потрібно бути готовими до того, що російські танки можуть проходити поліськими болотами, а також чернігівськими трасами.
Коли Україна буде серйозно розглядати питання введення воєнного стану, тоді в жодному разі не можна буде думати виключно про південно-східні регіони, а зрозуміти, що небезпека загрожує й іншим частинам країни. Я вважаю, що Білорусь варто розглядати, як потенційне джерело загрози для нас, а не, як союзника,
– зазначив експерт.
Також він наголосив, що за ці два роки Україні потрібно готуватися до кругової оборони.
Україна має покращити обороноздатність армії
У Білорусі все тримається на Лукашенко, але невідомо, що Путін завтра з ним зробить. Для того, аби убезпечитись від цього Україна має розвивати свої нафто-газові потужності. Тому що, коли українці їздять на білоруському пальному і думають, що це добре – насправді це не так. У такий спосіб ми використовуємо російське пальне,
– зауважив Солонтай.
До слова, Президенту Росії Володимиру Путіну залишилося бути при владі ще щонайменше 5 років – до 2024. Відтак господар Кремля вже зараз шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу. У зв'язку з цим він розгадає створення тіснішого союзу з сусідньою Білоруссю аж до об’єднання країн.
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