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      Білорусь – потенційне джерело загрози для України, – політичний експерт

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      Президент РФ, розуміючи, що втратив контроль над Україною, хоче набути собі новий "братній" народ. У таких спосіб він прагне підняти свої рейтинги, які, до слова, падають з небаченою швидкістю. Цього разу його погляд зупинився на Білорусі, яка через такі ризиковані стосунки з Кремлем може втратити свою незалежність.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

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      На його думку, два роки правління Путіна пролетить дуже швидко і нам потрібно бути готовими до того, що російські танки можуть проходити поліськими болотами, а також чернігівськими трасами. 

      Коли Україна буде серйозно розглядати питання введення воєнного стану, тоді в жодному разі не можна буде думати виключно про південно-східні регіони, а зрозуміти, що небезпека загрожує й іншим частинам країни. Я вважаю, що Білорусь варто розглядати, як потенційне джерело загрози для нас, а не, як союзника,
      – зазначив експерт.

      Також він наголосив, що за ці два роки Україні потрібно готуватися до кругової оборони. 

      Україна має покращити обороноздатність армії
      Україна має покращити обороноздатність армії

      У Білорусі все тримається на Лукашенко, але невідомо, що Путін завтра з ним зробить. Для того, аби убезпечитись від цього Україна має розвивати свої нафто-газові потужності. Тому що, коли українці їздять на білоруському пальному і думають, що це добре – насправді це не так. У такий спосіб ми використовуємо російське пальне,
      – зауважив Солонтай.

      До слова, Президенту Росії Володимиру Путіну залишилося бути при владі ще щонайменше 5 років – до 2024. Відтак господар Кремля вже зараз шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу. У зв'язку з цим він розгадає створення тіснішого союзу з сусідньою Білоруссю аж до об’єднання країн.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін Війна
      Джерело: 24 канал
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