В Беларуси готовят новые подразделения ЧВК: набирают "добровольцев", – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Русские пытаются наскрести резервы всюду, где только могут это сделать. Так, в Беларуси активно набирают людей в одну из частных военных компаний.
По данным, которые обнародовали в Генеральном штабе ВСУ, туда приглашают именно белорусов.
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Формируют новые группировки
Так называемые "добровольцы" должны сформировать новое подразделение одной из частных военных компаний. Сейчас в Генштабе уточняют детали этого набора.
По имеющейся информации, на территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов, для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется, – отмечают в Генеральном штабе.
Напомним, россияне сейчас сосредоточили свои усилия на штурме Мариуполя, наступлении в районе Изюма и прорыве обороны украинских военных с ООС.
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