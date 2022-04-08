За даними, які оприлюднили в Генеральному штабі ЗСУ, туди запрошують саме білорусів.

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Формують нові угруповання

Так звані "добровольці" мають сформувати новий підрозділ однієї з приватних військових компаній. Наразі у Генштабі уточнюють деталі цього набору.

За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих "добровольців" із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється, – зазначають у Генеральному штабі.

Нагадаємо, росіяни зараз зосередили свої зусилля на штурмі Маріуполя, наступі в районі Ізюма та прориві оборони українських військових з ООС.

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