Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал новый указ. Так, он запретил ввозить, эксплуатировать, хранить и изготавливать дроны на территории страны физическим лицам.

Для этого нужно получить соответствующее разрешение у Департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Об этом говорится в соответствующем указе Лукашенко, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Борется за собственную жизнь: Лукашенко очень испугался дронов, атакующих Россию

Лукашенко запретил белорусам "прикасаться" к БпЛА

В указе говорится, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, обращение, эксплуатация и изготовление гражданских БпЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям с целью их профессиональной деятельности.

Документ устанавливает запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, обращение, эксплуатацию и изготовление дронов.

Кстати, также в Беларуси планируют ввести учет всех находящихся в стране БПЛА, создав автоматизированную систему с данными, сколько и каких дронов кому принадлежит.

Лукашенко предоставляет вагнеровцам гражданство

Напомним, недавно заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что режим самопровозглашенного президента Беларусь Александра Лукашенко расширяет собственную так называемую ЧВК "ГардСервис". Туда пытаются устроить часть вагнеровцев.

Известно, что ГардСервис создавали для работы на африканских рынках для бизнес-интересов Лукашенко. Он пытается пролезть туда, чтобы заработать себе. Важно, что участниками этой организации могут быть только граждане Беларуси. Ведь владеть оружием там можно только владельцам белорусских паспортов.

"Лукашенко нашел выход. Он просто дает гражданство Беларуси вагнеровцам. Этим занимаются два ведомства при тамошнем "МВД". Кто-то говорит, что уже несколько сотен человек так получили гражданство. Лукашенко дает паспорта на другие фамилии и имя. Но реальный указ не подписывает Он может просто "водить их за нос", – отметил Латушко.