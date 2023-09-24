Об этом 24 Каналу заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что белорусского диктатора интересует только его власть.

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"Он борется за собственную жизнь, собственную шкуру. Его интересует в жизни только одно: его личная власть, деньги, ничего больше", – сказал Латушко.

Если бы Лукашенко интересовал белорусский народ, он бы просто развернул вооруженные силы на границе с Россией и сказал возвращаться россиянам домой. Однако самопровозглашенный президент Беларуси боится это сделать. Для него важна поддержка России.

Большой страх

По мнению заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, в России и Беларуси есть общая противовоздушная оборона и совместное командование. Все это должно быть в рамках так называемого "союзного государства". Однако эффективность этой системы ПВО желает лучшего, ведь её можно пробить.

Лукашенко видит в этом постоянную опасность. Так что белорусский диктатор даже развернул возле своей резиденции систему ПВО. Теперь его защищают комплексы С-300 и С-400.

Беспилотники, как говорят наши источники, уже летали и направлялись где-то попугать старого деда еще весной этого года. Где-то приземлились в Слуцком районе. Поэтому страх у него достаточно велик,

– рассказал руководитель Народного антикризисного управления.

Впоследствии Александр Лукашенко собрал совещание и ругался матом на руководителя КГБ и военных. Мол, как они могли это допустить.

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Не для защиты

Самопровозглашенный президент Беларуси видит, как его главный "союзник" – Россия не может справиться с защитой собственной территории. Потому белорусский диктатор и решил действовать самостоятельно. Поэтому он будет строить или улучшать свою противовоздушную оборону.

"Эти комплексы С-300, С-400, как выяснилось, тоже можно поразить. Не то, что они не защищают небо, они сами могут быть уничтожены. Несмотря на то, что Лукашенко их завез в последнее время несколько в Беларусь, они тоже могут быть предметом эффективных атак", – подчеркнул Павел Латушко.

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