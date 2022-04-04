В Беларуси милиционеры выбросили из машины российского военного и толпой избили
4 апреля 2022 , 03:08Читати новину українською
Источник:телеграм-канал NEXTA Live
Российским оккупантам уже не рады даже в Беларуси. Местные силовики толпой избили орка прямо на дороге.
Видеозапись инцидента была обнародована в социальных сетях в ночь на 4 апреля. В каком именно белорусском городе снятый ролик пока неизвестно.
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Информируется, что милиционеры вытащили российского военного из грузового автомобиля на проезжую часть. После этого силовики толпой избили орка.
К сожалению, видео заканчивается на самом интересном моменте. Поэтому выяснить, на сколько сильные травмы получил оккупант, не удалось, возможно, он уже в аду.