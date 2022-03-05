В Беларуси мужчины массово убегают за границу, чтобы их не отправили воевать против Украины

Россия понимает, что уже проигрывает войну против Украины. Теперь она пробует использовать Беларусь, поскольку собственные ресурсы исчерпываются.

Однако проукраинские белорусы не хотят воевать против наших военных, потому бегут из своей страны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Внимание Спецслужбы Беларуси "мотивируют" военных к наступлению, угрожая тюрьмой

"Наша информационная кампания начинает объяснять не только россиянам, но и белорусам, что им эта война не нужна", – отметил он.

Поэтому, согласно данным МВД, сейчас началось массовое бегство мужчин за пределы Беларуси. Они напуганы и деморализованы.

Мужчины боятся, что их скоро могут призвать в армии и потому начинают убегать,

– объяснил Денисенко.

Поэтому белорусский диктатор Александр Лукашенко также боится и понимает, что вводить войска в Украину – плохая идея.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!