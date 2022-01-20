В Беларуси определились с датой конституционного референдума

В Беларуси решили, когда будет проведен конституционный референдум. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому он состоится 27 февраля.

В указе Лукашенко также есть сформулированный вопрос, который собираются вынести на референдум. Дословно он звучит так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

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Решение референдума станет частью конституции

Изменения, которые подразумеваются, являются приложением к указу.

Согласно требованиям избирательного кодекса Беларуси, закрепили обязательную юридическую силу решения, принятого на будущем референдуме.

Также решение должно вступить в силу через 10 дней после того, как его опубликуют официально. Оно станет неотъемлемой частью Конституции.

Что известно о новой Конституции в Беларуси

В конце декабря 2021 года обнародовали новый проект конституции Беларуси. Там отмечали, что один человек может быть президентом не более чем в течение 2 сроков. Однако предшественник нового главы государства, то есть Александр Лукашенко будет фактически неприкосновенным.

Президента могут сместить с должности Всебелорусским народным собранием. В частности, если тот будет систематически или грубо нарушать конституцию, совершит госпредательство или другое тяжкое преступление

Президент, чьи полномочия закончились, сможет стать пожизненным сенатором. Его не смогут привлечь к ответственности за действия, которые он совершал в должности. Таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сможет в любом случае избежать наказания.

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