Режим Лукашенко решил приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к гитлеровскому приветствию

Власть Александра Лукашенко хочет включить в перечень нацистской символики бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь". Именно их использовали протестующие во время акций протеста в Беларуси, которые начались в августе 2020 года.

В КГБ Беларуси уже поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

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Ранее заместитель начальника управления Михаил Бедункевич заявил, что бело-красно-белый флаг можно будет использовать только в отдельных случаях. В частности, его позволят демонстрировать в фильмах, театральных постановках, а также в архивной и музейной работе.

Заметим, в марте белорусов начали штрафовать за использование такого флага. Штраф достигает примерно 580 рублей.