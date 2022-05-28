В Беларуси переместили дивизион "Искандер-М" ближе к границе: есть угроза ракетных ударов

28 мая 2022 , 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Беларусь продолжает выступать союзником России в войне против Украины. Следовательно, остается угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси.

Именно с территории Беларуси было совершено одно из наступлений на Украину в первый день войны. Ведь оттуда недалеко до Киева и других областных центров Украины. Впоследствии, когда российская армия потерпела поражение в битве за Киев, отступала она тоже через территорию Беларуси. Инфраструктура страны активно используется в войне против Украины – из местных аэродромов постоянно вылетают самолеты для бомбардировки, а также производятся запуски ракет.

Важно Оккупанты пошли в активное наступление на Донецком направлении

Угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси остается и дальше. Это отметили и в Генштабе ВСУ. Там сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Он способен уязвлять цели на расстоянии до 500 километров.

Важно! Россия почти дошла до порогового уровня использования "Искандеров", находившихся на вооружении. Следовательно, вынуждена доставать запасы старого советского вооружения, которое является более затратным в использовании и менее надежным и точным.

Город Лунинец – в 60 километрах от границы с Украиной. Оттуда в Киев – около 400 километров, а в Ровно – около 200 километров.

Белорусские маневры

Беларусь делает все возможное, чтобы сдерживать значительную часть украинской армии на Волынском и Полесском направлениях. Ведь тогда этих украинских военных нельзя будет перекинуть на линию фронта на Донбассе для подкрепления украинских позиций.

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Пока там за последние сутки отмечено, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины.

Также в Беларуси активно идет подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Пока же в Беларуси продолжаются активные военные учения. Задействованы полигоны в южных областях (на границе с Украиной) и на востоке Беларуси (приграничные с Польшей регионы).

Смотрите видео о том, сколько белорусских военных на границе с Украиной

 

Автор: Ігор Саджениця