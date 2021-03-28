В Беларуси планируют предоставлять охрану силовикам и работникам государственных СМИ
В Беларуси планируют внести изменения в закон о государственной защите. Они будут предусматривать возможность для работников государственных СМИ, силовиков и "всех, кто представляет интересы страны" получить охрану.
Источник:TVR.BY
Подробнее об охране в Беларуси
Охрану будут предоставлять, чтобы "сохранить жизнь, здоровье и имущество от любых преступных посягательств". Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.
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Решение о личной охране для человека будет принимать министр внутренних дел Беларуси.
Позволят изменять внешность
В законе предусмотрены различные меры защиты:
- физическая защита,
- создание вымышленных документов,
- изменение внешности.
Заметим, под действие закона подпадают должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.
Последние события в Беларуси
- 27 марта во городах Беларуси состоялись традиционные субботние протесты. На них силовики задержали 245 человек.
- В Минске провести акцию не удалось, потому что на нее вышло мало людей.
- 25 марта в стране отмечали неофициальный праздник День свободы. Активистов задерживали на улице и даже приходили к ним с обысками домой.
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