В Беларуси планируют внести изменения в закон о государственной защите. Они будут предусматривать возможность для работников государственных СМИ, силовиков и "всех, кто представляет интересы страны" получить охрану.

Подробнее об охране в Беларуси

Охрану будут предоставлять, чтобы "сохранить жизнь, здоровье и имущество от любых преступных посягательств". Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

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Решение о личной охране для человека будет принимать министр внутренних дел Беларуси.

Позволят изменять внешность

В законе предусмотрены различные меры защиты:

физическая защита,

создание вымышленных документов,

изменение внешности.

Заметим, под действие закона подпадают должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.

Последние события в Беларуси

27 марта во городах Беларуси состоялись традиционные субботние протесты. На них силовики задержали 245 человек.

В Минске провести акцию не удалось, потому что на нее вышло мало людей.

25 марта в стране отмечали неофициальный праздник День свободы. Активистов задерживали на улице и даже приходили к ним с обысками домой.

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