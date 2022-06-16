В Беларуси развернули пункты приема мобилизованных, – Генштаб

В Беларуси продолжают наблюдать военную активность, связанную с войной России в Украине. Так, вблизи границы начали свою деятельность пункты приема мобилизованных.

Враг не оставляет активных действий на Волынском и Полесском направлениях. Об этом свидетельствуют данные Генштаба, опубликованные 16 июня.

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В пунктах будут принимать военнообязанных

Как отмечают в ведомстве, соответствующие пункты заработали в одной из механизированных бригад Беларуси. Их развернули на Волынском и Полесском направлениях. В этих пунктах планируют принимать тех, кто достиг призывного возраста.

В Брянской и Курской области наблюдают скопления военных

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на Северском направлении. Там русские захватчики пытаются демонстрировать свое присутствие. Для этого свои подразделения продолжают содержать в приграничных районах как Брянской, так и Курской областей. Там привлечены подразделения вооруженных сил России, входящие в Западный военный округ.

К сожалению, не прекращаются вражеские обстрелы Сумской и Черниговской областей. Из артиллерии кафиры открывали огонь по нашим позициям в нескольких населенных пунктах. Речь идет о Леоновке и Бачевске (Черниговщина и Сумщина соответственно).

Тем временем на Слобожанском направлении враг проводит перегруппировку своего войска. Это российские захватчики делают для того чтобы нарастить свои возможности для дальнейшего наступления.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают удерживать рубежи, которые им удалось занять раньше. Чтобы наши военные не шли в наступление, бойцы страны-агрессорки открывают интенсивный огонь из артиллерии. Например, из реактивных систем залпового огня избивали по Базалиевке, Удах, а также Верхнему Салтову.

Оккупанты не позволяют нашим военным продвигаться, ведь знают, что их ожидают немалые потери. За три месяца войны нашим защитникам и защитницам уже удалось уничтожить почти 33 тысячи захватчиков и тысячи единиц вражеской техники.

У страны-агрессорки почти на 33 тысячи бойцов меньше

С начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" пополнили 32 750 российских захватчиков . Следует заметить, что эта цифра приблизительна, ведь провести точный подсчет в горячих точках просто невозможно.

Кроме того, у врага значительно сократилось количество техники. В металлолом удалось превратить 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня и 97 единиц ПВО.

Но это еще не все. Российские захватчики за этот период потеряли также 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, 13 судов, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

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