В Беларуси соперника Лукашенко хотят приговорить к 15 годам

В Беларуси государственный обвинитель попросил Верховный суд приговорить к 15 годам лишения свободы Виктора Бабарико. Его считали сильнейшим потенциальным соперником Александра Лукашенко.

Однако Бабарико так и не допустили к президентским выборам в Беларуси. Бывший глава "Белгазпромбанка" Бабарико и его помощники, по версии следствия, "систематически получали взятки с 2004 года как организованная преступная группа".

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Сторона обвинения отметила, что в целом корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей – больше, чем 11 миллионов долларов.

Кроме того, помощникам Виктора Бабарико прокуратура также попросила назначить сроки от 3 до 6,5 года колонии.

Заключение Бабарико: кратко

18 июня 2020 года за обвинения в коррупции и уклонении от уплаты налогов Виктора Бабарико задержали.

Сын политика Эдуард также находится в тюрьме, его обвиняют в экономических преступлениях.

В то же время своей вины как отец, так и сын не признали. В то же время правозащитники присвоили им статус политзаключенных.

Наиболее реальным соперником самопровозглашенного президента Беларуси на выборах в 2020 году называли Виктора Бабарико. Из-за того, что его не допустили к выборам, основным соперником Лукашенко стала Светлана Тихановская.