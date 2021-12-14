В Беларуси Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима

В Беларуси вынесли приговор мужу экс-кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии.

В целом на судебном заседании в Гомеле огласили приговоры 6 оппозиционерам режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Сергей Тихановский получил самый большой срок.

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Кого отправили в колонию

Кроме Сергея Тихановского, приговоры получили еще 5 человек. Среди них:

Игорь Лосик , медиаконсультант "Радио Свобода" – 15 лет колонии усиленного режима;

, медиаконсультант "Радио Свобода" – 15 лет колонии усиленного режима; Владимир Цыганович , блогер – 15 лет колонии усиленного режима;

, блогер – 15 лет колонии усиленного режима; Артем Саков , оператор ютуб-канала "Страна для жизни" – 16 лет колонии усиленного режима;

, оператор ютуб-канала "Страна для жизни" – 16 лет колонии усиленного режима; Дмитрий Попов , редактор соцсетей "Страна для жизни" – 16 лет усиленного режима;

, редактор соцсетей "Страна для жизни" – 16 лет усиленного режима; Николай Статкевич, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии – 14 лет заключения.

Сергея Тихановского, Артема Сакова и Дмира Попова режим Лукашенко обвиняет в якобы попытке помешать проведению выборов, организации незаконных митингов и разжигании вражды. Следствие якобы доказало его связь с ресурсами, которые белорусский режим признал "экстремистскими".

Сергей Тихановский и президентские выборы: главное

Блогер Сергей Тихановский намеревался баллотироваться на выборах президента Беларуси в августе 2020 года. Однако этим планам помешало то, что за несколько месяцев до голосования его задержали.

Тогда блогера обвинили в нарушении общественного порядка и во вмешательстве в работу избирательных комиссий.

После этого баллотироваться на выборах решила его жена – Светлана Тихановская. Однако результаты были сфальсифицированы, и оппозиционерка "проиграла" Александру Лукашенко. Из-за этого в Беларуси вспыхнула волна массовых протестов.

В марте 2021 года Тихановскому выдвинули окончательные обвинения сразу по 4 статьям. К предыдущим двум добавили еще организацию массовых беспорядков и разжигание социальной розни.

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