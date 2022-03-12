В Беларуси тоже вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro
12 марта 2022 , 20:46Читати новину українською
Источник:прессслужба "Беларусбанк"
Крупнейший белорусский банк вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, привязанным к рублевым счетам. Ранее аналогичные ограничения были введены в России.
В течение суток за границей белорусы теперь смогут получить наличными или потратить до 400 рублей. Такие ограничения будут действовать уже с 00.00 13 марта.
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Напомним, что ранее главная экономистка Всемирного банка Кармен Рейнхарт сообщила, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта. В целом страна-агрессор попала в глубокий экономический кризис, уже сокративший ВВП России на 9% в 2022 году.
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