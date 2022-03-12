Протягом доби за кордоном білоруси тепер зможуть отримати готівкою або витратити до 400 рублів. Такі обмежеення діятимуть вже з 00:00 13 березня.

До теми Visa та Mastercard припинили обслуговування російських карт

Зауважимо, що раніше головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт повідомила, що Росія та Білорусь перебувають на межі дефолту. Загалом країна-агресорка потрапила у глибоку економічну кризу, яка вже скоротила ВВП Росії на 9% у 2022 році.

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