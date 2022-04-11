В Беларуси третьеклассники положили на рельсы камни: их родителям грозит крупный штраф

Теперь в Беларуси можно получить штраф даже за детскую выходку. Так, в городке Рогачев родителей нескольких третьеклассников вызвали в милицию за то, что их дети положили на рельсы камни.

Как сообщают местные телеграм-каналы, теперь семьям грозят крупные административные взыскания из-за "невыполнения обязанностей по воспитанию детей".

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Что известно об инциденте

На прошлой неделе школьники, гулявшие неподалеку от железной дороги решили провести "эксперимент". Они разместили на пути около 15 камешков и решили подождать, что случится с поездом, который будет проезжать мимо.

Прошло около получаса, поезд так и не появился. Дети истосковались и разошлись домой.

На этом история могла завершиться. Однако вечером мимо колеи проходила женщина, которой показалось, что камешки на колее выглядят слишком подозрительно. Она разобрала детский "эксперимент" и обратилась в полицию.

Как следствие – семьи 9-летних школьников получат значительный штраф.

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