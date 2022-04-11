Як повідомляють місцеві телеграм-канали, тепер сім'ям загрожують великі адміністративні стягнення через "невиконання обов'язків з виховання дітей".

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Що відомо про інцидент

Минулого тижня школярі, які гуляли неподалік залізниці вирішили провести "експеримент". Вони розмістили на колії близько 15 камінчиків й вирішили почекати, що трапиться із поїздом, який проїжджатиме повз.

Пройшло близько пів години, поїзд так і не з'явився. Діти знудилися та розійшлися додому.

На цьому історія могла завершитися. Однак увечері повз колію проходила жінка, якій здалося, що камінці на колії виглядають занадто підозріло. Вона розібрала дитячий "експеримент" та звернулася у поліцію.

Як наслідок – сім'ї 9-річних школярів отримають значний штраф.

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