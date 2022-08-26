Кладбище Армии Краевой уничтожили в беларуси: польский МИД – возмущен

беларусь уничтожила кладбище, на котором похоронены польские солдаты. Они пали там в годы Второй мировой войны.

Соответствующую информацию сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина. Известно, что на кладбище было похоронено 35 бойцов и их командир.

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в Беларуси уничтожили кладбище, где были похоронены польские солдаты

Кладбище солдат Армии Крайовой в Сурконтах уничтожено службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим заплатит за эти акты варварства,

– написал Ясина.

Он также показал фото разрушенного кладбища. Примечательно, что на месте захоронений осталась только земля.

В Беларуси режим уничтожили кладбище польских солдат / Фото Михала Дворчика, Лукаша Ясина, Znadniemna

Польский премьер Михал Дворчик заявил, что варвары лукашенко уничтожили еще одно польское кладбище в Беларуси.

"Некрополь солдат Армии Краевой, погибших в борьбе с советами в Сурконтах в 1944 году, по сравнению с землей. Погибшим вернут достойное чествование - это лишь вопрос времени. Виновные понесут последствия. Слава Героям!" – написал премьер Польши.

Polskie Radio сообщило, что:

белорусское министерство дипломатии ответило, что "зарегистрированных погребений" на месте нет;

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах белорусы, которому вручили резкий протест по поводу разрушения кладбища.

Кроме того, по данным Znadniemna , жители села Сурконты рассказали, что на место прибыли полиция и тяжелая техника. Тогда начали сносить могилы солдат Армии Крайовой.

Коротко о польском кладбище в Сурконтах

Кроме 35 солдат, на кладбище похоронен их командир подполковник Мацей Каленкевич.

Он 21 августа 1944 года возглавил соединение Армии Краевой, столкнувшееся с 32 полком внутренних войск НКВД.

Посол Польши Артур Михальский написал , что 31 год назад приняли декларацию о государственном суверенитете Беларуси: "Если бы белорусский народ продолжал сам решать судьбу своего государства, не было бы варварского уничтожения могил, как это происходит сегодня в Сурконте". Михальский заверил, что белорусы вернут свою страну, а память о прошлом не умрет.

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