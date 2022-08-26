Відповідну інформацію повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна. Відомо, що на кладовищі були похоронені 35 бійців та їхній командир.

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у білорусі знищили цвинтар, де були поховані польські солдати

Цвинтар солдатів Армії Крайової у Сурконтах знищено службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам'ять про героїв можна викорінити. Режим заплатить за ці акти варварства,

– написав Ясіна.

Він також показав фото зруйнованого кладовища. Помітно, що на місці поховань залишилась тільки земля.

У білорусі режим знищили кладовище польських солдат / Фото Міхала Дворчика, Лукаша Ясіна, Znadniemna

Польський прем'єр Міхал Дворчик заявив, що варвари лукашенка знищили ще одне польське кладовище в білорусі.

"Некрополь солдатів Армії Крайової, які загинули в боротьбі з совєтами в Сурконтах у 1944 році, зрівняно із землею. Загиблим повернуть гідне вшанування – це лише питання часу. Винні понесуть наслідки. Слава Героям!" – написав прем'єр Польщі.

Polskie Radio повідомило, що:

білоруське міністерство дипломатії відповіло, що "зареєстрованих поховань" на місці немає;

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах білорусі, якому вручили різкий протест з приводу руйнування цвинтаря.

Окрім того, за даними Znadniemna, мешканці села Сурконти розповіли, що на місце прибула поліція та важка техніка. Тоді почали зносити могили солдатів Армії Крайової.

Коротко про польський цвинтар в Сурконтах

Окрім 35 солдатів, на кладовищі похований їхній командир підполковник Мацей Каленкевич.

Він 21 серпня 1944 року очолив з'єднання Армії Крайової, яке зіткнулося з 32 полком внутрішніх військ нквс.

Посол Польщі Артур Михальський написав, що 31 рік тому ухвалили декларацію про державний суверенітет білорусі: "Якби білоруський народ продовжував сам вирішувати долю своєї держави, не було б варварського знищення могил, як це відбувається сьогодні в Сурконті". Михальський запевнив, що білоруси повернуть свою країну, а пам'ять про минуле не вмре.

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