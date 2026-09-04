Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире 24 Канала рассказал, как режим Александра Лукашенко готовит силовые структуры к возможным боевым действиям. Он также обратил внимание на длительные закрытые переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным, после которых стороны не обнародовали никаких пояснений о достигнутых договоренностях.

Войска проверяют в условиях, приближенных к военным

В Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности внутренних войск Министерства внутренних дел. Речь идет о 13 специальных подразделениях, которые по уровню оснащения фактически приближены к регулярным вооруженным силам, а сама проверка впервые проводится по системе МВД.

Это фактически внутренняя армия. Сейчас они проводят внезапную проверку боевой готовности, и впервые в истории это делается именно по системе Министерства внутренних дел,

– рассказал Латушко.

Задания для проверки передал министру внутренних дел государственный секретарь Рады безопасности Беларуси Александр Вольфович. Подразделения отрабатывают их в условиях, максимально приближенных к ситуации военного времени и боевой обстановке в случае объявления войны.

Параллельно продолжаются учения по территориальной обороне. Несколько дней назад такие мероприятия проводились в Гомельской области, а только в течение прошлой недели в стране состоялось около десяти различных учений с участием военных и сил системы МВД.

Лукашенко продолжает обучать их и готовить к реальным боевым действиям,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Такая активность охватывает сразу несколько силовых компонентов – внутренние войска, территориальную оборону и воинские подразделения. Все они последовательно отрабатывают сценарии, приближенные к условиям реальной войны.

Лукашенко не раскрыл, о чем говорил с Путиным

На фоне активной военной подготовки в Беларуси Латушко обратил внимание на недавнюю длительную встречу Лукашенко с Путиным в Москве. Переговоры начались около 14:00, длились 9–10 часов, однако белорусский политик не остался в российской столице на ночь и около полуночи вернулся.

Меня настораживает, что Лукашенко побоялся ночевать в Москве и уехал. Ходят слухи, что его служба безопасности не рекомендует ему там оставаться, потому что есть опасения: Путин мало что может с ним сделать,

– рассказал Латушко.

После многочасовой беседы стороны не обнародовали ни совместного коммюнике, ни новых договоренностей или программ. Для общества так и осталось непонятным, почему лидеры двух режимов провели вместе почти весь день.

Хотя бы что-нибудь соврали, подписали какую-нибудь программу или соглашение. Но они молчат. И это, к сожалению, настораживает. Это означает только одно: они говорят о войне, о том, как Лукашенко будет дальше помогать Путину,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Латушко объяснил военные приготовления Беларуси: смотрите видео