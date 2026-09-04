Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі 24 Каналу розповів, як режим Олександра Лукашенка готує силові структури до можливих бойових дій. Він також звернув увагу на тривалі закриті переговори Лукашенка з Володимиром Путіним, після яких сторони не оприлюднили жодних пояснень про досягнуті домовленості.

Війська перевіряють в умовах, наближених до воєнних

У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Йдеться про 13 спеціальних підрозділів, які за рівнем оснащення фактично наближені до регулярних збройних сил, а сама перевірка вперше проводиться за системою МВС.

Це фактично внутрішня армія. Зараз вони проводять раптову перевірку бойової готовності, і вперше в історії це робиться саме за системою Міністерства внутрішніх справ,

– розповів Латушко.

Завдання для перевірки передав міністру внутрішніх справ державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Підрозділи відпрацьовують їх в умовах, максимально наближених до ситуації воєнного часу та бойової обстановки у разі оголошення війни.

Паралельно тривають навчання територіальної оборони. Кілька днів тому такі заходи проводили у Гомельській області, а лише протягом попереднього тижня в країні відбулося близько десяти різних навчань за участю військових та сил системи МВС.

Лукашенко продовжує їх навчати й готувати до реальних бойових дій,

– наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Така активність охоплює одразу кілька силових компонентів – внутрішні війська, територіальну оборону та військові підрозділи. Усі вони послідовно відпрацьовують сценарії, наближені до умов реальної війни.

Лукашенко не розкрив, про що говорив із Путіним

На тлі активної військової підготовки в Білорусі Латушко звернув увагу на нещодавню тривалу зустріч Лукашенка з Путіним у Москві. Переговори почалися близько 14:00, тривали 9 – 10 годин, однак білоруський політик не залишився в російській столиці на ніч і близько опівночі повернувся.

Мене насторожує, що Лукашенко побоявся ночувати в Москві й поїхав. Поговаривають, що його служба безпеки не рекомендує йому там залишатися, тому що є побоювання: мало що з ним Путін може зробити,

– розповів Латушко.

Після багатогодинної розмови сторони не оприлюднили ані спільного комюніке, ані нових домовленостей чи програм. Для суспільства так і залишилося незрозумілим, чому лідери двох режимів провели разом майже весь день.

Хоч би збрехали щось, підписали якусь програму чи угоду. Але вони мовчать. І це, на жаль, насторожує. Це означає лише одне: вони говорять про війну, про те, як Лукашенко буде далі допомагати Путіну,

– наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Латушко пояснив військові приготування Білорусі: дивіться відео