Беларусь срочно устанавливает сирены возле границы с Украиной

В Беларуси, как говорится, "паники нет". Однако уже начали массово устанавливать систему запуска сирен на границе с Украиной.

Также сирены размещают в приграничных районах Гомельской области. Об этом стало известно из белорусских госзакупок.

Кстати Возможен любой сценарий: в ГПСУ назвали количество российских военных в Беларуси

Беларусь спешит установить сирены

Как выяснилось, Беларусь закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения приграничных районов Гомельской области.

Отмечается, что модернизация предусматривает устройство запуска сирен в приграничных с Украиной районах Гомельской области. Так, сирены планируют установить в 52 населенных пунктах в 8 районах области – в основном в сельской местности.

Сирены установят на постройках сельсоветов, детских садов, школ и колхозов. Интересно, что запустить систему хотят до декабря 2023 года.

Кстати, наибольшее количество сирен хотят установить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах, которые стали плацдармом россиян для нападения на Украину.



Где установят сирены / карта белорусских СМИ

Усилена боевая готовность войск Беларуси

Недавно стало известно, что подразделения территориальных войск вооруженных сил России продолжают находиться на территории Беларуси. В Генштабе заявляли, что сейчас продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, а отдельные соединения и части привели в высшую степень боевой готовности.

К тому же там проводят доукомплектование подразделений путем призыва военнослужащих запаса.