Людей, которые травмировались на празднике, быстро доставили к бригаде скорой помощи. Известно о 7 пострадавших в результате инцидента.

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Каково состояние пострадавших

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси, за медицинской помощью сразу обратились 2 детей и 3 взрослых. Сейчас врачи продолжают осмотр пострадавших, чтобы уточнить диагноз.

Однако предварительно состояние всех пациентов удовлетворительное. "Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", – говорится в сообщении Минздрава.

Отметим! В Александрии 10 июля проходил праздник "Купала".

Позже начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов заявил, что стало известно еще о 2 пострадавших.

"У одной девочки, вероятно, перелом. Чтобы уточнить диагноз, ее направили на компьютерную томографию. Санитарный транспорт доставил ее в Могилевскую областную детскую больницу", – сказал Старовойтов.

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