Людей, які травмувались на святі, швидко доставили до бригади швидкої допомоги. Відомо про 7 постраждалих внаслідок інциденту.
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Який стан постраждалих
За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я Білорусі, за медичною допомогою одразу звернулись 2 дітей і 3 дорослих. Наразі лікарі продовжують огляд постраждалих, аби уточнити діагноз.
Однак попередньо стан усіх пацієнтів є задовільним. "Чергові медичні працівники повідомляють, що загрози життю немає", – мовиться у повідомленні МОЗ.
Пізніше начальник головного управління з охорони здоров'я Могильовського облвиконкому Олександр Старовойтов заявив, що стало відомо ще про 2 постраждалих.
"В однієї дівчинки, ймовірно, перелом. Аби уточнити діагноз, її спрямували на комп'ютерну томографію. Санітарний транспорт доправив її в Могилевську обласну дитячу лікарню", – сказав Старовойтов.
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