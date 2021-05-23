Цинизм не имеет границ: в Беларуси возбудили дело из-за "минирования" самолета Протасевича

В Минске вынужденно посадили самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс – якобы из-за сообщения о заминировании. С самолета в столице Беларуси сняли основателя оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Его сразу же задержали. А Следственный комитет Беларуси, соблюдая "буквы закона" начал уголовное производство из-за ложного сообщения.

В транзитной зоне воздушное судно проверяли саперы МЧС и следственно-оперативная группа. Конечно, никакой взрывчатки на борту не нашли. Также проверили всех пассажиров.

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По факту Октябрьский райотдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело – за заведомо ложное сообщение об опасности.

В МЧС рассказали, как реагировали на инцидент

В МЧС Беларуси уверяют, что к сообщению о "заминировании" отнеслись со всей серьезностью.

Согласно планам реагирования к месту была направлена ​​аварийно-спасательная техника МЧС: подразделения Минского городского и Минского областного управления республиканского отряда специального назначения. Техника прибыла на место. Однако помощь МЧС не понадобилась,

– сказал официальный представитель министерства Виталий Новицкий.

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Пассажирский самолет сопровождал истребитель

Более того, в воздухе в аэропорт Boeing 737-8AS сопровождал истребитель МиГ-29. Телеграм-канал AviaticA обнародовал видео этого самолета на аэродроме в Барановичах. На истребителе размещены ракеты класса "воздух-воздух".