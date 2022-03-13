В Беларуси, в 17 километрах от границы, враг развернул свою базу

Возле украинско-белорусской границы в Беларуси враг развернул свою базу. В частности, речь идет о базе для техники.

Соответствующую информацию рассказали в Генштабе ВСУ по состоянию на 12:00 13 марта. Это случилось на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Возле украинской границы враг развернул свою базу

На территории Беларуси в районе населенного пункта Куличиха, в 17 километрах от Государственной границы Украины, враг развернул базу ремонта и восстановления военной техники,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

В частности, рассказали, что враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику.

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