В Беларуси заблокировали издание Deutsche Welle и другие СМИ

Министерство информации Беларуси заблокировало сайты некоторых изданий. В частности речь идет о немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Также закрыли такие издания как "Настоящее время" и "Новый час". Известны предварительные причины блокировки сайтов.

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Как сообщили журналисты, 28 октября сайт Deutsche Welle не открывался. Вместо него появлялось сообщение об ограничении доступа.

С мобильных телефонов СМИ можно открыть. В частности продолжают работать телеграм-каналы

Какова причина блокировки

Заместитель министра информации Андрей Кунцевич заявил, что причиной такого шага стало якобы распространение на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанных экстремистскими.

"Министерство информации в границах предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерен и в дальнейшем принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны", – сказал он.

Что известно о Deutsche Welle?

По информации из По информации из Википедии , Deutsche Welle ("Немецкая волна") – это немецкая медиакомпания, которая вещает на 30 языках, в том числе на украинском. После Революции Достоинства руководство DW открыло свой пункт в Киеве.

Беларусь блокирует СМИ: главное

В октябре в Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на оппозиционные телеграмы.

В сентябре закрыли российское издание "Комсомольская правда" из-за публикации об убитом Андрее Зельцере, которого сочли "нежелательным" в России.

Кроме этого, летом в Беларуси заблокировали корреспондентский пункт "Европейского радио".

Недавно в стране признали экстремистским телеграм-канал оппозиционерки Светланы Тихановской.

Накануне издание "Настоящее время" опубликовало опрос на тему отношения читателей к интеграции Беларуси и России.