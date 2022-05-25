В Беларуси заявили, что снабжают Россию оружием

Оказывается, Беларусь поставляет в Россию свое оружие. Об этом заявил сам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, оружие белорусского производства в настоящее время пользуется спросом не только внутри страны, но и для нужд России. Об этом белорусский премьер заявил в эфире одного белорусского телеканала.

Белорусская армия развертывает дополнительные подразделения на границе с Украиной

Главченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах. Он признал, что сейчас в стране есть трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК.

Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Белоруссии не первый год под санкциями,

– заявил он.

По его словам, белорусские производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".

Премьер признался, что белорусское оружие убивает украинцев

Роман Головченко фактически признался, что белорусское оружие помогает убивать украинцев, поскольку используется для нужд России. Также он сообщил, что у Беларуси есть общие программы со страной агрессоркой.

И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и Российской Федерации. У нас есть общие программы. Мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Именно поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны,

– заявил он.

Угроза ракетных ударов со стороны Белоруссии выросла

Возрастает угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область - на 50 километров от украинской границы.

Как Беларусь стала соучастницей войны России против Украины:

Согласно данным " Белорусский гаюн " по состоянию на 8 мая, из Беларуси по Украине было выпущено не менее 633 ракет. Больше ракетных запусков было сделано из Мозырского района Гомельской области Беларуси.

Также Александр Лукашенко дал разрешение на то, чтобы кафиры заходили в Украину с территории Беларуси. Поэтому кровь жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня и других населенных пунктов Киевщины и Черниговщины и на его руках.

В Беларуси не арестовали ни одного военного преступника или мародера. Наоборот, они свободно чувствовали себя на белорусской земле, посещая ночные клубы и передвигаясь на украденных у мирных украинцев автомобилях .

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