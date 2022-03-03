В Беларуси заметили технику России с опознавательным знаком – красным прямоугольником

На территории Беларуси было зафиксировано перемещение российской военной техники. На ней был опознавательный знак – красный прямоугольник.

Колонну заметили 3 марта в 8:54 по Киеву недалеко от Дрогичина (Брестская область). Техника направлялась по трассе М-10 в сторону Пинска.

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В Беларуси зафиксировали российскую военную технику

Белорусские оппозиционные ресурсы информируют о передвижении техники вооруженных сил России с опознавательным знаком – красным прямоугольником.

По территории Беларуси проехала 38-я артиллерийская бригада российской армии. В сопровождении были

военные МАЗы,

радиостанции на шасси ГАЗ-66,

три единицы "Кайманов",

"Волаты" со 122-миллиметровыми нарезными минометами "Нона".

Напомним, белорусская оппозиция и эксперты неоднократно заявляли, что сами белорусы, в том числе регулярное войско, не хотят воевать против Украины. Поддержать агрессию Владимира Путина готовы только наемники Александра Лукашенко.

Российскую технику заметили в Беларуси: смотрите видео

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