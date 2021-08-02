В Беларуси журналиста осудили за "оскорбление" Лукашенко

В Беларуси журналиста издания "Першый рэгиён" Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии. Причиной стало "оскорбление" Александра Лукашенко и двух милиционеров.

Приговор журналисту объявили 2 августа. 50-летнего Сергея Гордиевича обвиняют в оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси и двух милиционеров в чате телеграм-канала "Реальный Дрогичин".

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Гордиевича признали виновным по трем статьям

Мужчине присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима – к сроку Гордиевича зачислили несколько дней задержания и домашний арест. В то же время меру пресечения изменили с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Согласно информации правозащитного центра "Вясна", журналиста признали виновным по трем статьям:

"Оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей";

"Распространение ложных и таких, которые наносят ущерб репутации другого лица данных, которые содержат обвинения в совершении тяжкого преступления";

"Публичное оскорбление президента Беларуси".

Кроме того, от Сергея Гордиевича требуют выплатить компенсацию 2 тысячи белорусских рублей за "моральный ущерб" двум милиционерам.

Задержание Сергея Гордиевича: коротко