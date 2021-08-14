Все знают, как у нас относятся к депутатам, – Беленюк о подготовке к Олимпиаде и хейтерах

Народный депутат Жан Беленюк завоевал единственную среди украинских спортсменов золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он рассказал, что на пути к этой награде его часто окружал хейт.

При том, что до того, как Беленюк стал депутатом, ненависти к его личности было значительно меньше. Об этом спортсмен признался в интервью СМИ.

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Травма, хейт и давление

Жан Беленюк получил серьезную травму плеча перед выступлением на Олимпиаде. Это стало основной проблемой и угрозой его подготовки. Среди прочего, что мешало нормально готовиться – высокие психологические нагрузки.

Также был высокий уровень хейта – все знают, как у нас в стране относятся к депутатам. А тут еще и депутат, который едет на Олимпийские игры. Двойной хейт,

– признался Беленюк.

Борец добавляет, что таких "какой" есть очень много: на него могли цеплять разные ярлыки. Относительно хейта, то Жан Беленюк пытался на него не реагировать. Как рассказал нардеп, не читал комментарии, не воспринимал их и в целом абстрагировался.

По словам спортсмена, враждебное отношение к нему возросло после того, как стал депутатом. До того, мол, "купался в лучах славы и любви". Впрочем, после выигрыша золота на Олимпийских играх, как признается, снова чувствует ласку и любовь общества.

Депутатство Жана Беленюка