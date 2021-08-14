При тому, що до того, як Беленюк став депутатом, ненависті до його особи було значно менше. Про це спортсмен зізнався в інтерв'ю ЗМІ.

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Травма, хейт і тиск

Жан Беленюк отримав серйозну травму плеча перед виступом на Олімпіаді. Це стало основною проблемою і загрозою його підготовки. Серед іншого, що заважало нормально готуватися – високі психологічні навантаження.

Також був високий рівень хейту – всі знають, як у нас у країні ставляться до депутатів. А тут ще й депутат, який їде на Олімпійські ігри. Подвійний хейт,

– зізнався Беленюк.

Борець додає, що таких "який" є дуже багато: на нього могли чіпляти різні ярлики. Щодо хейту, то Жан Беленюк намагався на нього не реагувати. Як розповів нардеп, не читав коментарі, не сприймав їх і загалом абстрагувався.

За словами спортсмена, неприхильне ставлення до нього зросло після того, як став депутатом. До того, мовляв, "купався в променях слави та любові". Втім, після виграшу золота на Олімпійських іграх, як зізнається, знову відчуває ласку та любов від суспільства.

Депутатство Жана Беленюка