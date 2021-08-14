При тому, що до того, як Беленюк став депутатом, ненависті до його особи було значно менше. Про це спортсмен зізнався в інтерв'ю ЗМІ.
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Травма, хейт і тиск
Жан Беленюк отримав серйозну травму плеча перед виступом на Олімпіаді. Це стало основною проблемою і загрозою його підготовки. Серед іншого, що заважало нормально готуватися – високі психологічні навантаження.
Також був високий рівень хейту – всі знають, як у нас у країні ставляться до депутатів. А тут ще й депутат, який їде на Олімпійські ігри. Подвійний хейт,
– зізнався Беленюк.
Борець додає, що таких "який" є дуже багато: на нього могли чіпляти різні ярлики. Щодо хейту, то Жан Беленюк намагався на нього не реагувати. Як розповів нардеп, не читав коментарі, не сприймав їх і загалом абстрагувався.
За словами спортсмена, неприхильне ставлення до нього зросло після того, як став депутатом. До того, мовляв, "купався в променях слави та любові". Втім, після виграшу золота на Олімпійських іграх, як зізнається, знову відчуває ласку та любов від суспільства.
Депутатство Жана Беленюка
- Жан Беленюк пройшов у Верховну Раду у 2019 році за №10 у партійному списку "Слуги народу".
- Є першим заступником голови комітету Ради з питань молоді і спорту. Входить у групи з міжпарламентських зв'язків з різними країнами.
- За даними громадської мережі ОПОРА, Жан Беленюк у 2019 році входив до списку 20 нардепів-прогульників, які пропускають засідання профільних комітетів.