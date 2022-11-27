Лучшие тоже ошибаются: как грубый фэйл Куртуа на ЧМ-2022 подвел Бельгию – видео крутого гола

Лучший вратарь мира в 2022 году не смог справиться с ударом марокканца с острого угла. Этот момент стоил бельгийцам баллов в матче на Мундиале.

В группе F на ЧМ-2022 продолжаются матчи 2 тура. В первой игре Бельгия противостояла Марокко, которое в первой игре смогло отобрать очки у хорватов, пишет 24 канал.

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Африканская сборная оказывала достойное сопротивление сопернику, а в середине второго тайма даже вышла вперед. Героем стал вышедший на замену Абдельхамид Сабири из Сампдории.

Уже через пять минут хавбек взял на себя выполнение штрафного с острого угла. Сабири нанес прямой удар и дезориентировал Тибо Куртуа, пропустившего мяч прямо перед собой.

Видео гола Сабири:

В итоге марокканцы забили еще раз в компенсированное время и одержали победу (2:0). Это позволило им возглавить группу F за тур до финиша. Для выхода в плей-офф подопечным Реграги достаточно будет не проиграть канадцам.

Турнирная таблица: