Бельгия приостанавливает выдачу россиянам туристических виз. Таким образом, страна-агрессор становится все более изолированной от мира.

Такое решение Бельгия приняла из-за "независимых от нас обстоятельств". Правило действует уже с 1 июля. Об этом стало известно 30 июня.

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Бельгия не будет выдавать россиянам туристические визы

Туристическую визу гражданам России не будут выдавать точно в течение лета.

Из-за независимых от нас обстоятельств нынешним летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы,

– говорится в сообщении.

Кто может получить визу

С 1 июля VFS будет предоставлять только следующие категории виз:

студенческая виза для заявителей, которые планируют прибыть в Бельгию до 31 августа;

профессиональная виза (одноразовое разрешение) для заявителей, которые планируют прибыть в Бельгию до 31 августа;

виза для воссоединения семьи тем, кто сопровождает заявителей на профессиональную визу и планирует прибыть в Бельгию до 31 августа.

Компания подчеркнула, что других исключений быть не может.

Это означает, что заявки на получение краткосрочной визы (т.е. для пребывания менее 90 дней) VFS не будут получать после 1 июля. Обратите внимание, что VFS не может делать исключения,

– пишет VFS.

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