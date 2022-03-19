Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине

Бельгия решила отложить запланированный на 2025 год поэтапный отказ от ядерной энергетики. В настоящее время срок службы ядерных реакторов продлят на 10 лет.

Об этом на своей странице в твиттере написал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

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Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС: заявление Александра Де Кроо

Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет,

– написал премьер-министр Бельгии.

В то же время он подчеркнул, что страна не отказывается от идеи перейти на возобновляемые источники энергии, ведь это лучший путь к энергетической независимости.

Напомним, что после трех недель непрерывной работы персонал Чернобыльской атомной электростанции больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования.

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