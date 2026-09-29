Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года

Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца этого года по ускоренной процедуре. Уже передали и срочные поставки боеприпасов на эти борта.

Как сообщил на своем официальном телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, договоренности удалось достичь в результате переговоров с бельгийским руководством.

Что известно о передаче F-16

Получение самолетов будет осуществляться в максимально сжатые сроки для быстрого ввода машин в строй.

Помимо самих самолетов, министерство обороны Украины уже получило срочные партии авиационных боеприпасов. Среди ключевых поставщиков этого вооружения – Бельгия и Испания.

Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей,

– отметил Владимир Зеленский.

Он отдельно поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и все бельгийское правительство за значительную помощь на фоне массированных российских атак.

К слову, недавно стало известно, что Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи стоимостью около 50 миллионов евро, в который войдут авиационные боеприпасы для истребителей F-16.