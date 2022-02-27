Бельгия пришлет Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств
27 февраля 2022 , 16:34Читати новину українською
Источник:твиттер Александера Де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что они намерены прислать Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.
По его словам, Украина имеет право защищаться от российского вторжения.
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Ранее Жозеп Боррель предлагает использовать средства ЕС для финансирования оружия и других поставок в Украину. В частности, топлива.
Россия продолжает получать последствия своей наглой атаки на Украину. Еще 4 страны решили закрыть свое авиапространство для российских самолетов – речь идет о Бельгии, Исландии, Ирландии и Дании.
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