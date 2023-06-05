Бельгия будет расследовать использование бельгийских винтовок на Белгородщине: в ГУР отреагировали

Бельгия обратится в Украину за разъяснениями по поводу сообщений об использовании винтовки бельгийского производства проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе России.

Это подтвердил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо. Reuters. В украинской разведке прокомментировали предполагаемое расследование.

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Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что произошло.

– заявил де Кроо.

Премьер-министр отметил, что европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

"Мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", – сказал он.

Реакция украинской разведки

Представитель Главного управления разведки при Министерстве обороны Андрей Юсов комментируя расследование Бельгии по использованию оружия их производства на территории России отметил, что этот вопрос нужно задавать "Русскому добровольческому корпусу" (РДК) и легиону "Свобода России". Общественное.

Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом,

– сказал Юсов.

Он добавил, что представители РДК и легиона "Свобода России" действуют на территории России автономно.