Бельгия вновь открывает посольство в Киеве
Источник:The Brussels Times
Бельгия готовится к открытию своего посольства в Киеве. Дипломатическое учреждение временно прекратило свою работу через неделю после российского вторжения.
Посольство закрыли в начале марта. Прошло более месяца и оно возобновляет свою работу. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в бельгийском МИД.
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Бельгийские дипломаты возвращаются
После полномасштабного нападения России сотрудников посольства эвакуировали из украинской столицы. Там пояснили, что это – вынужденное решение из-за изменения ситуации безопасности.
11 апреля в Люксембурге состоялась встреча Совета министров иностранных дел ЕС. После нее глава бельгийского МИД Софи Вильмес анонсировала открытие посольства в Киеве.Обратите внимание! Пока эту информацию опубликовали только в СМИ. Официальных сообщений на сайте посольства еще не было.
Возобновило работу представительство ЕС
Накануне Евросоюз решил вернуть в Киев свое представительство. 24 февраля дипломатов оттуда эвакуировали в польский город Жешув. Посол Матти Маасикас показал в своем твитере фото из Киева.
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