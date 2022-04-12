Бельгия вновь открывает посольство в Киеве

Бельгия готовится к открытию своего посольства в Киеве. Дипломатическое учреждение временно прекратило свою работу через неделю после российского вторжения.

Посольство закрыли в начале марта. Прошло более месяца и оно возобновляет свою работу. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в бельгийском МИД.

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Бельгийские дипломаты возвращаются

После полномасштабного нападения России сотрудников посольства эвакуировали из украинской столицы. Там пояснили, что это – вынужденное решение из-за изменения ситуации безопасности.

11 апреля в Люксембурге состоялась встреча Совета министров иностранных дел ЕС. После нее глава бельгийского МИД Софи Вильмес анонсировала открытие посольства в Киеве.

Возобновило работу представительство ЕС

Пока эту информацию опубликовали только в СМИ. Официальных сообщений на сайте посольства еще не было.

Накануне Евросоюз решил вернуть в Киев свое представительство. 24 февраля дипломатов оттуда эвакуировали в польский город Жешув. Посол Матти Маасикас показал в своем твитере фото из Киева.

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