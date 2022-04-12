Посольство закрили на початку березня. Пройшов понад місяць й воно відновлює свою роботу. Відповідну інформацію підтвердили журналістам у бельгійському МЗС.

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Бельгійські дипломати повертаються

Після повномасштабного нападу Росії співробітників посольства евакуювали з української столиці. Там пояснили, що це – вимушене рішення через зміну безпекової ситуації.

11 квітня у Люксембурзі відбулася зустріч Ради міністрів закордонних справ ЄС. Після неї очільниця бельгійського МЗС Софі Вільмес анонсувала відкриття посольства у Києві.

Зверніть увагу! Поки що цю інформацію опублікували лише у ЗМІ. Офіційних повідомлень на сайті посольства ще не було.

Відновило роботу представництво ЄС

Напередодні Євросоюз вирішив повернути до Києва своє представництво. 24 лютого дипломатів звідти евакуювали до польського міста Ряшів. Посол Матті Маасікас показав у своєму твітері фото з українською столиці, зроблене після приїзду.

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