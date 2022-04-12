Посольство закрили на початку березня. Пройшов понад місяць й воно відновлює свою роботу. Відповідну інформацію підтвердили журналістам у бельгійському МЗС.
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Бельгійські дипломати повертаються
Після повномасштабного нападу Росії співробітників посольства евакуювали з української столиці. Там пояснили, що це – вимушене рішення через зміну безпекової ситуації.
11 квітня у Люксембурзі відбулася зустріч Ради міністрів закордонних справ ЄС. Після неї очільниця бельгійського МЗС Софі Вільмес анонсувала відкриття посольства у Києві.
Відновило роботу представництво ЄС
Напередодні Євросоюз вирішив повернути до Києва своє представництво. 24 лютого дипломатів звідти евакуювали до польського міста Ряшів. Посол Матті Маасікас показав у своєму твітері фото з українською столиці, зроблене після приїзду.
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