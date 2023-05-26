По большому счету, операция не завершена, – легион "Свобода России" об освобождении Белгорода

Российские добровольцы совершили рейд на Белгородщину, после чего успешно вернулись к стартовой позиции. Однако бойцы уверяют, что на этом операция не завершена.

22 и 23 мая проходила операция Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" на Белгородщине на западе враждебного государства. Как после бойцы комментировали наступление и возвращение назад, информирует 24 Канал.

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"Будем продолжать"

Собственно, военный с позывным "Цезарь" рассказал о дальнейших целях добровольческих формирований и намекнул, что операция будет продолжена в ближайшей перспективе.

Мы пока остаемся в районе и выполняем боевые задания. По большому счету, операция еще не завершена. Завершена какая-то активная, яркая фаза, но есть над чем поработать. Будем продолжать,

– констатировал военный.

Кроме того, он отметил, что заявления кремлевской пропаганды о конце операции абсолютно лживы: "Она (российская пропаганда – 24 Канал) рассчитана на слабоумие".

Рейд на Белгородщину: последнее

Советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что Украина никак не причастна к операции, которую провели российские добровольцы в Белгородской области. В то же время запретить ее проведение Киев не мог.

Очевидно, главной целью рейда было продемонстрировать гражданам враждебного государства, что альтернатива диктаторскому путинскому режиму существует и все же засвидетельствовать факт существования тех россиян, которые не будут сидеть сложа руки.

Отметим, что во время операции российским добровольческим батальонам удалось освободить несколько населенных пунктов, продвинуться вглубь вражеского государства и даже привезти трофеи в виде оружия.

Бойцу также задали вопрос о ликвидации нынешнего президента России и смены власти, на что он ответил так: "Если сейчас убрать Путина и провести выборы, то ничего не изменится. Изменится только лицо в Кремле. Чтобы полностью уничтожить всю путинскую систему управления силовиками, криминал и научить народ управлять собой с самого низа, нужно несколько лет".