Белгород под массированным ударом БПЛА: горят многоквартирные дома

После полуночи 9 августа в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. По состоянию на 3 часа ночи этот российский город продолжал подвергаться атакам.

Местные СМИ сообщают о пожарах во многих районах города, в частности в центре. Также известно, что повреждения получили как частные дома, так и многоэтажки. Под обрушившимся бетоном оказались несколько автомобилей.

Что известно об ударе по Белгороду?

Беспилотники начали атаковать город после 12 ночи. Местные телеграм-каналы тогда публиковали кадры со звуками дронов, работой ПВО и взрывами. Также поступала информация, что над городом в нескольких местах поднимался дым.

Взрывы и дым в Белгороде после атаки БПЛА: смотрите видео

Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили, что загорелись автомобили и дома – один частный и несколько многоквартирных. В то же время поступала информация о сильном пожаре, однако что именно подверглось удару, не указали. Вполне вероятно, что это стало следствием работы ПВО, РЭБ и падения обломков.

Пожары в Белгороде в результате работы ПВО / Фото "Пепел. Белгород", "Блэтгород"

Кроме того, один из ударов пришелся на район местной телебашни.



Дым в районе телебашни Белгорода после удара БПЛА / Фото "Пепел. Белгород"

Что говорят местные власти об атаке?

По словам губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в результате взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома. Также загорелся частный дом.

По предварительной информации, якобы повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты. Шуваев добавил, что уже известно о 13 пострадавших.

Добавим, что губернатор Белгородской области ранее воевал против Украины, поэтому доверие к его словам – минимальное.

Смотрите видео яркого прилета в Белгороде

По данным оппозиционного ресурса Astra, между поврежденными зданиями, на расстоянии В нескольких кварталах от каждого из них находится отделение УФСБ по Белгородской области. Кроме того, еще одно поврежденное здание расположено в 600 метрах от Белгородской ТЭС.

В Белгороде могло прилететь по управлению ФСБ / Фото Astra

Отметим, что беспилотники также летают над Краснодарским краем, Рязанской областью и регионами Поволжья.

Последствия удара по Белгороду: смотрите видео

Последний раз дроны провели серьезную атаку на Белгород ночью 3 августа. Тогда в городе также вспыхнули масштабные пожары. По информации OSINT-аналитиков, дрон, в частности, попал в здание Белгородского государственного технологического университета. Там могут разрабатывать и испытывать системы управления беспилотниками.